Overlast door gebrekkige communicatie bij aanleg glasvezel in Kortendijk

Inschrij­ven voor Wouws Wielerweek­end geopend

WOUW - In augustus zal alles in Wouw weer twee dagen draaien om fietsen. Op 27 en 28 augustus wordt het Wouws Wielerweekend gehouden. De eerste editie was in 2019, waarna het evenement twee jaar lang van de kalender is geschrapt.

10 juni