Oud-wethouder Halderberge geeft Voedselbank financieel steuntje in de rug

Boksgala voor militairen met PTSS en voor ambulances naar Oekraïne

ROOSENDAAL/HEERLE - Een boksgala in de High School of Boxing in Roosendaal met als doel geld in te zamelen voor de Commando Family Foundation en de stichting Zeilen voor Vrijheid. Op zaterdag 18 juni trekken twintig topboksers de handschoenen aan en stappen in de ring op wat Brawl of Brothers is gaan heten. Organisatoren Onno van Boven en Ray Klaassens bijten het spits af.

10 juni