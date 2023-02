Optocht Tullepetoanestad kan beginnen: Prins Markus I is gearriveerd op Tullepetoanestad Centraal

Vernieuwde N/G Lyceum in Roosendaal over anderhalf jaar klaar

ROOSENDAAL - Met het ondertekenen van de contracten met de aannemers is de eerste stap gezet naar de nieuwbouw van het Norbertus Gertrudis Lyceum aan de Lyceumstraat in Roosendaal. Over anderhalf jaar moet de nieuwbouw klaar zijn.