Opnieuw overval op supermarkt in Tolbergcentrum Roosendaal, dit keer op de Plus

ROOSENDAAL - De Plus-supermarkt in het Tolbergcentrum in Roosendaal is vrijdagavond overvallen. De mogelijk gewapende dader ging er na het incident te voet vandoor, meldt de politie. Een week geleden werd er ook al een overval gepleegd op de Albert Heijn even verderop.