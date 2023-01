Opheffingsuitverkoop bij Muziekcentrum Van Gorp: ‘We stoppen op ons hoogtepunt’

met video Wéér overval bij tankstati­on in Roosendaal, drie daders op de vlucht

ROOSENDAAL - Een tankstation van de BP aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal is woensdagavond overvallen. Het is al de tweede keer deze maand. Drie daders probeerden rond 22.45 uur een overval te plegen op het tankstation.

26 januari