Ophef door nieuws basisscholen Bukehof en Regenboog Oudenbosch: ‘Noem een jaartal voor nieuwbouw’

Drie jaar lang opgebouwde spanning barstte los op ’t Priense Swaree

ROOSENDAAL - Gek genoeg hoor je in het dagelijkse leven nog nauwelijks het woord ‘corona’; we hebben de pandemie maar vlug achter ons willen laten. Maar de wonden in de carnavalsharten zijn nog niet geheeld. Dit wordt immers de eerste carnaval sinds 2020 dat weer compleet is. In Roosendaal betekent dat, dat we aftrappen met het evenement van het jaar ‘’t Priense Swaree’. De Priens zelf heeft er in ieder geval weer zin in: ,,Ik laat me weer verrassen dit jaar!”

5 februari