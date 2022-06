Opgevoerde tractoren zorgen voor spektakel op Tractorpulling Hoeven

Minderjari­ge jongen aangehou­den voor steekpar­tij in Roosendaal, gewonde tiener naar ziekenhuis

ROOSENDAAL - Bij een steekpartij in Roosendaal is woensdagavond een tiener gewond geraakt. De Roosendaalse jongen werd gewond in een huis aan de Begoniastraat aangetroffen en is naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond werd een andere minderjarige jongen in de Esdoornlaan aangehouden als verdachte.

9:50