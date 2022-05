Op de plek van het IJspaleis verrijst Casa Luigi dat de nieuwe parel van de Dorpsstraat moet worden

De lelijke plek in de hoofdstraat, die ontstond nadat cafetaria Het IJspaleis in 2005 sloot, is dan verdwenen. De appartementen zijn allemaal al verkocht. Officieel legden Wally Gijzen en Daan Luijkx woensdagmiddag de eerste steen.

In de reeds bestaande ruwbouw van de appartementen op de begane grond, konden de toekomstige bewoners een beeld vormen van hun woning. De woningen die er in twee lagen bovenop komen zullen er precies hetzelfde uit gaan zien. Ze hebben negentig en op de hoek van het complex ruim honderd vierkante meter woonruimte. Allemaal voorzien van een balkon en uiteraard voldoen ze aan de nieuwste energie-eisen.

Tevredenheid

Medewerkers van het bouwbedrijf kregen veel vragen te beantwoorden, maar in het algemeen heerste tevredenheid. Het wordt zeer gewaardeerd dat de bewoners gezamenlijk een afsluitbare, ruime parkeerplaats krijgen en buiten ieder een eigen berging. In de naam van met complex zijn de eerste letters van de namen Luijkx en Gijzen verwerkt: Casa Luigi.

Voor de legging van de eerste steen vertelde Gijzen over de historie van de bouwplek. Zijn vader, Woutje Gijzen, begon daar in 1942 met een IJssalon en in 1958 werd dat een cafetaria. Deze zaak sloot in 2005. Ondertussen was het bedrijf IJspaleis in Sprundel gevestigd en sinds 1970 wijdverbreid een begrip in diepvriesproducten geworden. ,,De cafetaria bleef door omstandigheden leeg staan en het gebouw verloederde.’’

Gijzen en Luijkx gingen in 2018 samen aan de slag om hierin verandering te brengen. De voorbereidingen namen tijd in beslag, maar woensdag was te zien dat St. Willebrord er gewilde woonruimte bijkrijgt, met name voor senioren en starters.