Ondanks slecht weer en lage opkomst een gezellige Burendag voor Kroeven en Tolberg: ‘Mogen ze vaker organiseren’

ROOSENDAAL - Van fietsen in de regen om je eigen smoothie te maken tot vilten tussen de geiten in de schuur. Vrijwilligers en bezoekers van Burendag Kroeven en Tolberg in Roosendaal maakten er ondanks het slechte weer zaterdagmiddag een mooie dag van op kinderboerderij Minnebeek.