Ondanks dna op explosief toch vrijspraak voor 39-jarige verdachte voor ophangen granaat

Zorgen bij bewoners van Roosen­daals ‘straatcir­cuit’: ‘We voelen ons niet serieus genomen’

ROOSENDAAL – De dollemansrit van de automobilist die dinsdagavond in Roosendaal meerdere auto’s in puin reed, op de Boulevard strandde en daar werd aangehouden, staat volgens buurtbewoners niet op zichzelf. ,,Deze weg is een racebaan.”