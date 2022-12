Officiele aftrap feest Oud Gastel 750 jaar

De voorbereidingen van de festiviteiten in 2025 gaan maandag 12 december van start met een eerste bijeenkomst in 't Veerhuis. aanvang 20.00 uur. Die datum is niet zomaar gekozen. Op 12 december 1275 is de akte opgesteld, die het ontstaan van Gastel bevestigde. Maar het is ook - en dat is wel toevallig - de dag waarop het nog exact 750 dagen is tot aan 1 januari 2025, begin van het feestjaar.