NS-medewerker bedreigd in Roosendaal, man aangehouden

Litouwse winkeldie­veg­ge (30) na vluchtpo­ging opgepakt in Roosendaal

19 oktober ROOSENDAAL - Een 30-jarige vrouw uit Litouwen is vrijdag kort na het middaguur aangehouden nadat ze met een tas vol gestolen spullen uit een winkel aan de Rucphensebaan in Roosendaal vluchtte. De vrouw is opgepakt en in de cel gezet, zo meldt de politie.