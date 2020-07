Noodkreet burgemeester na vondst martelcontainer: 'Het is oorlog en wij staan met 5-0 achter’

Hij luidt de noodklok na de recente ontdekkingen in Wouwse Plantage van een crimineel cellencomplex met martelcontainer. Kort ervoor was in hetzelfde dorp in de gemeente Roosendaal een megadrugslab afgebrand, vermoedelijk een van de grootste ooit in Nederland.



,,Het is oorlog in Nederland en wij staan met 5-0 achter. We zijn gewoon een narcostaat. Maar in de Tweede Kamer heerst dat besef niet. Doe nu een duit in het zakje”, spoort Van Midden de Haagse politiek aan.



De burgemeester heeft met name flinke kritiek op de volgens hem nog altijd achterblijvende samenwerking van overheidsinstanties bij de ‘integrale aanpak van de ondermijning’. Terwijl dat teamwerk volgens hem juist van groot belang is bij onder meer de bescherming van het voor drugscriminelen zo interessante platteland. Het is een klacht van tal van burgemeesters in Brabant.