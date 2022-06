Nog zeker vijf jaar alleen een boemeltrein tussen Roosendaal en Antwerpen

‘Ik ben helemaal klaar met die vrouw’, man verdacht van stelselma­tig bedreigen en stalken van ex

De 49-jarige H. van B. uit Sint Willebrord wordt voor de zoveelste keer verdacht van het bedreigen en stalken van zijn ex uit Rucphen. Daar is hij de afgelopen jaren al meermaals voor veroordeeld. Dit keer dreigt zelfs een tbs-maatregel. De verdachte beweert alleen dat hij niks meer van zijn ex moet weten. ,,Ik ben helemaal klaar met die vrouw’’, zei hij dinsdag in de rechtbank.

