Nog steeds geen duidelijkheid over toekomst van Roosendaals protestkamp

Wethouder Toine Theunis onderzocht de mogelijkheden naar uitbreiding op de bestaande kampjes, maar dat levert niet zoveel extra plekken op als gehoopt. Volgens Theunis is de enige oplossing één compleet nieuw woonwagenkamp in Roosendaal, maar daarover is het sindsdien stil gebleven.



De gemeente is dat protestkamp aan de Turfvaartsestraat ondertussen beu. Volgens de gemeente is er van een betoging al lang geen sprake meer, er zou eerder sprake zijn van illegale permanente bewoning. Daarbij zouden de Mentzijs volgens boa’s amper aanwezig zijn. De gemeente stelde een ultimatum: op 7 januari moest het kamp verdwenen zijn, anders zou de gemeente het opruimen.