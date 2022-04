Nog dit jaar waterstof tanken in Roosendaal: ‘Het station wordt groter dan eerder gepland’

Oorlogs­slacht­of­fer Gérard van de Ven krijgt na 77 jaar eindelijk zijn definitie­ve rustplaats

ROOSENDAAL - In nauwelijks twee jaar tijd veranderde het leven van Gérard van de Ven uit Roosendaal in dat van student economie in dwangarbeider in het Duitse kamp Dora. Op brute wijze werd hij tijdens een dodenmars op 8 april 1945 met een nekschot door een SS-er om het leven gebracht. Het duurt driekwart eeuw voordat nazaten uit de familie zijn stoffelijke resten vinden.

5 april