Nieuwe supermarkt in de Roselaar? Daarvoor moeten er heel wat hobbels worden genomen

Hondenweek­end in Wouwse Plantage is meer dan een balletje apporteren

WOUWSE PLANTAGE - Fikkie, af! Wodan, lig! Bello, zit! Veel hondenbezitters zijn al blij als hun viervoeter deze commando’s begrijpt en uitvoert. Dat veel hondenrassen iets slimmer zijn en veel meer kunstjes kunnen doen, is in het eerste weekend van juli te zien in Wouwse Plantage.