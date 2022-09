Nieuwe ‘logistieke reuzen’ niet langer welkom op Roosendaalse bedrijventerreinen

Zwembaden, skibaan en schaats­baan worstelen met prijzen: ‘Proberen van alles om energie te besparen’

BREDA - Energieslurpers zoals zwembaden, maar ook de schaatsbaan in Breda en Snowworld in Rucphen doen er alles aan om de entreeprijzen niet te verhogen. Toch vrezen ze daar niet aan te ontkomen. Als ze verhogen, dan is dat met mate. ,,We moeten ons niet uit de markt prijzen”.

