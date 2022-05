Nieuwe kazerne Korps Commando Troepen gaat minimaal 100 miljoen kosten

met video Juwelier met groot zwaard verwond bij overval in Roosendaal: ‘Spijt dat ik ze heb binnengela­ten’

ROOSENDAAL - Bij een overval woensdagochtend op een juwelierszaak aan het Roselaarplein in Roosendaal is de eigenaar door een van de overvallers verwond met een zwaard. Eenmaal buiten schoten de verdachten met een vuurwapen in de lucht. ,,Had ik ze maar niet binnengelaten”, verzucht de geschrokken eigenaar Yahya Bahcecioglu.

