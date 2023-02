Nieuw dancefestival Bad Rabbit in Roosendaal, van organisatie achter Oude Liefde Roest Niet

‘Tuig eruit, starters erin’, Halderber­ge heeft genoeg van overlast en koopt zelf panden op

OUDENBOSCH - Na ongeveer vijftien jaar overlast in de panden op Brouwerijstraat 9 en 11 in Oudenbosch is de maat vol. De gemeente heeft de panden zelf aangekocht en zet ze opnieuw in de markt voor starters.