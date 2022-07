Nico Koolen kreeg een lintje: ‘Mensen helpen geeft mij een goed gevoel’

Rucphenaar Nico Koolen (61) is sinds 2013 secretaris van EHBO-Vereniging Rucphen, waarvan hij vanaf 1982 actief lid is. Van 1980 tot 1998 was hij vrijwilliger bij de brandweer. Daarna was hij brandweercommandant in Halderberge en vanaf 2003 tot zijn pre-pensionering in 2020 in de veiligheidsregio Midden en West Brabant. Hij was kaderlid van de vakbond FNV, voorzitter van de klachtencommissie van een woningcorporatie, lid van het klachtenpanel van VGZ en heeft nu nog zitting in de ledenraad van de Rabobank, de cliëntenraad Zuidwest Radio Therapeutisch Instituut en de Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Seppe.