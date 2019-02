Nicky Broos trots op verkoop Skidôme en Skydive: ‘Pionier overgenomen door marktleider’

KRUISLAND - Zakenman Nicky Broos (50) is enorm blij dat hij zijn Skidôme in Rucphen en Terneuzen en Indoor Skydive Roosendaal (samen de SIS Leisure Group) heeft verkocht aan Snowworld in Limburg. ,,Ik ben zo trots als een pauw. Wij waren een mooi mkb-bedrijf en pioniers,maar Snowworld is dé marktleider in de wereld van indoorsport in Europa!”

Met de transactie is de toekomst van de West-Brabantse en Zeeuwse bedrijven volgens de oprichter tot in de lengte der jaren zeker gesteld. De beursgenoteerde nieuwe eigenaar is vorig jaar zelf overgenomen door de kapitaalkrachtige investeringsmaatschappij Alychlo van de Belgische miljardair Marc Coucke. ,,Een grote sterke aandeelhouder in wie ook de banken groot vertrouwen hebben. In zo'n grote groep heb je natuurlijk veel meer slagkracht”, oordeelt Broos.

Volledig scherm Nicky Broos © Mark Neelemans

Quote Het is een feestje, al zitten er veel emoties bij. Ik raak wel mijn kindje kwijt Nicky Broos

Snowworld was voor de Kruislander de ideale partij. ,,We hebben maanden gepraat en onderhandeld over de toekomst, werkgelegenheid, nieuwe investeringen, enzovoort. En als ik dan alle kansen, bedreigingen, sterke punten en zwaktes op een rij zet, is dit de beste zet. Een feestje, al zitten er veel emoties bij. Want ik raak natuurlijk wel mijn kindje kwijt.”

3 miljoen bezoekers

Snowworld nam al eerder concurrenten over. Vorig jaar versterkte de onderneming haar positie door Skipark SnowPlanet bij Amsterdam te kopen en een minderheidsbelang te nemen in het Duitse Alpenpark bij Neuss. De belangrijkste vestiging is Landgraaf. In totaal bezit de groep nu zeven locaties met in totaal bijna 1.000 personeelsleden. Het totaalaantal bezoekers stijgt door de overname van 2 naar 3 miljoen per jaar, aldus Snowworld in een persbericht.

Broos heeft vrijdagavond samen met bestuursvoorzitter Wim Hubrechtsen van Snowworldzijn staf en kader in Roosendaal ingelicht. ,,Ik ben nu op weg met worstenbroodjes naar het personeel in Zeeland. Vanmiddag praat ik alle mensen in Rucphen bij", zegt Broos zaterdagmorgen.

Volledig scherm Skidôme Rucphen © Edmund Messerschmidt

Bij de SIS-bedrijven werken 255 mensen, buiten de werknemers van de zelfstandige horecazaken en winkels. Al het eigen personeel gaat mee naar de nieuwe eigenaar. Broos: ,,Hun toekomst ziet er heel goed uit. In zo'n groot bedrijf en met deze krapte op de arbeidsmarkt, komen er alleen maar meer kansen. Zeker ook omdat de ambitie groter wordt."

Aan het roer

De oprichter en zijn vrouw blijven voor onbepaalde tijd aan het roer om, zoals Broos het zegt, ‘het bedrijf te integreren in de nieuwe groep'. Hij verwacht dat dit tamelijk probleemloos zal verlopen omdat zijn ondernemingen nu al centraal worden aangestuurd. ,,Natuurlijk komen we in een andere cultuur terecht en er zal best wel wat sneuvelen, maar ik voorzie geen obstakels."

Broos verwacht voorlopig geen grote veranderingen door Snowworld. In een persbericht zegt baas Hubrechtsen daarover: ,,We willen consolideren en meer diversificatie. Met de indoor skidive in Roosendaal en het icekartcentrum in Ruchpen wordt die ambitie uitstekend ingevuld.”