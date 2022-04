Negen lintjes in Roosendaal met een echtpaar en een bevordering tot Ridder

ROOSENDAAL - Tegenover de twaalf lintjes vorig jaar, staan er in de gemeente Roosendaal nu negen. Van de dorpen druppelt de lintjesregen alleen in Nispen met twee relatief jonge gedecoreerden. Verder kreeg een Roosendaals echtpaar met uiteenlopende hobbies een Koninklijke onderscheiding en was er de ‘promotie’ van Ad Vos tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Jack Goorden (52, Nispen) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Er kan niet veel gebeuren in Nispen of Jack Goorden zit erbij. Hij is dinsdag gedecoreerd voor zijn inzet voor de Stichting Carnaval Nispen, Cultureel Nispen, het Wielercomité Nispen, mountainbikeclub de Koepel en buurtpreventie Nispen. Goorden is drie jaar Prins Carnaval in het dorp geweest. In 2005 was hij mede-oprichter van Nispen Feest.

Erwin Schepers (54, Nispen) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Een tweede lintje in Nispen viel Erwin Schepers ten deel vanwege zijn inspanningen voor heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen. Schepers was in 1991 een van de oprichters. Daarnaast is Schepers actief (geweest) bij het bewonersplatform Nispen, de Oranjestichting Nispen en toneelvereniging Onderling Kunstgenot.

Ben Aanraad (68 jaar, Roosendaal) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Ben Aanraad is op vele fronten actief. Naast diverse mantelzorgactiviteiten houdt hij zich bezig met de Stichting Alzheimer Nederland. Hij is lid van de cliëntenraad UWV en lid van de adviesraad Sociaal Domein Roosendaal. Plus betrokken bij de Stichting Carnaval Roosendaal en KBO Roosendaal. In 2014 kreeg Aanraad al een Gouwe Roos.

John Martens (67, Roosendaal) Lid in de orde van Oranje-Nassau

John Martens stopt al zijn ziel en zaligheid in het goed runnen van de Roosendaalse volkstuinvereniging Minnebeek. Hij zit bij de technische dienst van de RVV en heeft meegebouwd aan alle voorzieningen op het complex, zoals de kantine en het terras. Martens doet het onderhoud aan de heg en de sloot en maakt de tuinen leeg bij opzegging.

René van de Riet (57, Roosendaal) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerd voor zijn inzet bij Scouting Andriessengroep in Oud Gastel en zijn inzet op het gebied van radiomaker, presentator en fotografie voor diverse lokale omroepen en weekbladen. Van de Riet was veel in Willemstad actief, waar hij onder meer meehielp bij acties voor het onderhoud van de Koepelkerk. Ook maakt hij foto’s voor weekblad De Ster.

Rien Oosterbos (70 jaar, Roosendaal) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Niet één, maar twee lintjes reikte burgemeester Han van Midden uit bij de familie Oosterbos. Rien werd gedecoreerd voor zijn inzet bij de scouting Fridtjof Nansen en zijn taken binnen de organisatie van de World Scout Jamboree. Ook was hij voorzitter van volleybalclub Bacchus. Voorts was Oosterbos vicevoorzitter van de Roosendaalse Lijst.

Jolanda Oosterbos-van Pul (66 jaar, Roosendaal) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Jolanda Oosterbos-van Pul is de tweede gedecoreerde in huize Oosterbos. Anders dan haar man heeft zij zich verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger bij het Sterrebos, de KBO Roosendaal, het SDW en woonzorgcentrum St. Elisabeth. Sinds 1998 is mevrouw Oosterbos Ereboer bij de Rijks Ambtenaren Carnavalsvereniging (RAC).

Thea de Koning-van Vliet (86, Roosendaal) Lid in de orde van Oranje-Nassau

Net als Jolanda Oosterbos heeft ook Thea de Koning zich jarenlange ingezet voor de stichting woonzorgcentrum St. Elisabeth. Daarnaast is ze als vrijwilliger ook betrokken bij zorgcentrum De Brink en zingt ze sinds 1990 in het gemengd koor van de St. Norbertusparochie. Ook in andere koren is mevrouw De Koning te horen.

Ad Vos (72, Roosendaal) Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Ad Vos werd in het verleden al koninklijk onderscheiden, maar is nu bevordert naar Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat heeft alles te maken met zijn niet aflatende inzet voor de adviesraad Sociaal Domein, zijn inzet bij de Cliëntenraad Bravis Ziekenhuis, het opzetten van de Alzheimer-cafés West-Brabant en natuurlijk de Stichting Carnaval Roosendaal en de Brabantse carnavalsfederatie.