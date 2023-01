Na lange fietstocht werd Rob door zijn vrouw verwelkomd in Santiago: ‘Zij is meer dan een lichtpuntje’

In het dagelijks leven had ik meerdere rollen, als vader, buurman, collega, leerkracht enzovoorts. Tijdens mijn fietstocht naar Santiago vielen die rollen allemaal weg. Ik had mooie ontmoetingen met mensen uit verschillende werelddelen. Eenmaal via de Pyreneeën aangekomen in Spanje is alles langs de route ingericht voor een hartelijke ontvangst van de camino, de rondreizende pelgrim. Er is altijd een slaapplaats in een hostel en in cafés eet je speciale, laaggeprijsde maaltijden.