Na bijna 30 jaar is Jan Brouwers ‘eindelijk’ weer raadslid

,,Tussen 1990 en 1994 was ik in de gemeente Steenbergen raadslid voor de Werknemerspartij. In 1986 stond ik ook op die lijst, maar op een 15de plaats. Vier jaar later op de vierde plek. We haalden twee zetels, maar de lijsttrekker hield het voor gezien en ook nummer drie wilde niet. Daardoor werd ik als raadslid geïnstalleerd.”

Na zijn verhuizing naar Wouw kwam hij op de Vrije Lijst van Gommert Jonkers maar niet in de raad. In 1998, de gemeente Wouw was toen al opgegaan in de gemeente Roosendaal, richtte hij een eigen partij op: ‘Aktief’. Die haalde zowel in 1998 als in 2002 geen zetel.

Gemeenteraden volgen

Jan Brouwers kwam niet in de raad, maar hield wel voeling met de politiek door de raden in verschillende West-Brabantse gemeenten te volgen. Via Eric de Regt die mensen zocht in de dorpen, kwam hij op de VLP-lijst terecht. Brouwers was inmiddels beheerder van dorpshuis De Schalm in Heerle geworden en kende daar veel mensen.

Bovendien was het zijn geboortedorp, al woont hij nu in Roosendaal. ,,Bedenk wel dat 25 procent van alle stemmen in Heerle naar de VLP is gegaan. Dat heeft voor een deel gezorgd voor de groei van het aantal zetels.”

Brouwers wil zich in de komende raadsperiode bezig gaan houden met de dorpen, gemeentelijke vergunningen en hij buigt zich over de sociale portefeuilles. ,,Arbeidsmigranten, vluchtelingen, armoede en onderwijs zijn een aantal zaken die mij na aan het hart liggen”, zegt hij. Wat hij zeker niet wil is cultuur en gemeenschapshuizen, want dat zou in zijn optiek zoiets zijn als ‘preken voor eigen parochie’.

Quote De Kade moest de ‘Poort van Roosendaal’ worden. Maar het is er een dode boel. Ik heb het als negatief ervaren en ben er bijna failliet gegaan Jan Brouwers

Drama

Er zit bij hem nog wel wat ‘oud zeer’. In het verleden was hij werkzaam bij ‘Effe Anders’ op het Kadeplein waar jongeren met een achterstand werkzaam waren in de horeca. Toen kwam Stadsoevers en dat is in de ogen van Brouwers een drama. ,,De Kade moest de ‘Poort van Roosendaal’ worden. Maar het is er een dode boel. Ik heb het als negatief ervaren en ben er bijna failliet gegaan.”

Voor Heerle betekent het raadlidmaatschap van Jan Brouwers wel dat hij minder in het dorpshuis kan zijn dan tot voorheen. Na het verdwijnen van het laatste café in het dorp is het extra druk geworden. ,,Maar wij kunnen in het dorpshuis niet alle horeca opvangen. Wij zijn een zorgbedrijf en vooral overdag en in de vroege avond open”, besluit Brouwers.