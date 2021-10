Na 10 jaar in de bijstand werkt Debbie nu in de zorg: 'Ik ga fluitend naar mijn werk’

Remco van den Beemd, de man achter graffiti­hal: ‘Het liefst blijf ik in The Loods. De sfeer en vibe zijn goed’

12 oktober ROOSENDAAL - De muren hebben meer kleuren dan de regenboog. De muziek klinkt tien keer zo hard als in het rusthuis. En aan de bar zitten mannen in zwarte, lederen hesjes blikjes Jupiler weg te tikken. De sfeer in The Loods in Roosendaal is mannelijk, gezellig en gemoedelijk.