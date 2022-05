Muzikanten ‘overmeesteren’ Hoeven tijdens Meifeesten

Na de opening op de binnenplaats van Bovendonk met dansgroep Fearless en lovende woorden van een trotse burgemeester Bernd Roks, was het letterlijk een en al muziek wat er klonk. De organiserende BB Ullie die haar 25-jarig bestaan vierde, had voor acht podia verspreid door het dorp gezorgd. Het galmde dan ook de hele middag.

Halderberge op de kaart

Jammer dat het ging regenen, vooral voor de standhouders van de braderie. De jeugd vermaakte zich in de botsauto’s en met de grijpkranen. En Anita Dielemans meldt dat achtereenvolgens 1900, 1500, 1400 en 1300 fietsers door West-Brabant waren getrokken. ,,Deze keer vierden we ons 50-jarig bestaan. Volgend jaar pakken we uit omdat we in 2023 voor de vijftigste keer fietsen. Maar ook nu hebben we Halderberge weer op de kaart gezet.”