Mooi weer, plus asperges, plus corona geeft lange rij bij kweker Vos in Roosendaal

Met een dubbel gevoel gaat Rucphen bevrij­dings­dag tegemoet

14:00 RUCPHEN - Terwijl Sprundel vorig najaar uitbundig vierde dat het dorp 75 jaar eerder was bevrijd, koos buurdorp Rucphen voor 5 mei als datum voor alle festiviteiten. ,,Daar is nu geen denken aan‘’, zegt Maria Timmers van gemeenschapshuis Agora, ,,We voelen ons op een andere manier niet vrij.‘’