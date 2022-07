Moerstraten viert ‘ouderwets gezellige’ Dorpsfeesten nieuwe stijl

Ze zitten bij het vertrek van de familiefietstocht en zijn het er over eens dat het dorp toe was aan een feestje. Dat begon vrijdag met de zeskamp met twaalf ploegen. De onderdelen een succes, want een jonge groep vrijwilligers bedacht nieuwe spelen en dat viel in goede aarde.

Volle bak bij schuurfeest KPJ Heerle Moerstraten: ‘Er is nu maar één stand en dat is VOL gas!’

Spektakel met vreedzaam boerenprotest

In een agrarisch dorp als Moerstraten mocht natuurlijk het boerenprotest niet ontbreken en ‘drie boerinnen en een zoon’ zorgden voor ‘Het vreedzaam boerenprotest’. De tent stond bol van bijval en het applaus was oorverdovend. Tot in de kleine uurtjes bleef het gezellig in de tent en rinkelde de kassa voor het goede doel: de verenigingen in het dorp.