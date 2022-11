Moeder Godskerk in Roosendaal eind dit jaar verkocht

Qatar, koud, tijdstip, feestdagen, het WK leeft (nog) niet in de kroegen: ‘Maar als Oranje verder komt...’

ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR - Straten die oranje kleuren, bier dat door de lucht vliegt op pleinen en in cafés. Het is een beeld dat we gewend zijn tijdens het WK voetbal. Maar dit jaar? Het WK wordt in het omstreden Qatar gehouden, het is koud en de feestdagen komen eraan. Nee, van een feeststemming is geen sprake.

