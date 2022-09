Milow speelt unplugged in De Kring

De Vlaams-Nederlandse singer-songwriter groeide na zijn internationale successen met You Don’t Know en Ayo Technology uit tot vaste waarde in het Nederlandse en Belgische muzieklandschap. Ook al is hij al 15 jaar bekend door zijn internationale hits en carrière, op persoonlijk vlak gaf Milow tot nu toe weinig prijs. Ondanks dit weet hij luisteraars tot tranen te roeren, zoals bij zijn optreden bij Beste Zangers seizoen 2020.