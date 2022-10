Militair onwel bij zwemoefening in Roosendaal: ‘Hij ging kopje onder en kwam niet meer boven’

met videoROOSENDAAL - Een militair heeft woensdagnacht een flinke hoeveelheid water binnengekregen tijdens een oefening in zwembad De Stok in Roosendaal. ,,Hij ging kopje onder en kwam niet meer boven.” Inmiddels gaat het weer goed met het slachtoffer.

De hulpdiensten rukten rond 00.15 uur uit, nadat het mis was gegaan op de kennismakingsdagen van het Korps Commandotroepen. Militairen die interesse hebben om commando te worden, kunnen dan een kijkje in de keuken nemen van de eenheid en de special forces.

Geweer boven water houden

Bij de bewuste oefening moesten de militairen met het geweer boven water zwemmen. ,,De militair ging kopje onder en kwam niet meer boven”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Het slachtoffer kreeg ‘een flinke hoeveelheid’ water binnen en werd meteen uit het water gehaald. Hij raakte in eerste instantie buiten kennis, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een aanwezige militair verpleegkundige ontfermde zich over het slachtoffer.

De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij onderzocht. Later in de nacht kocht hij weer gaan. Volgens de woordvoerder gaat het nu goed met hem: ,,De militair is teruggekeerd naar Roosendaal, de medische dienst blijft hem monitoren.”

Eerdere incidenten

Het is niet voor het eerst dat een militair onwel wordt tijdens een oefening bij zwembad De Stok. In oktober 2018 werd commando in opleiding Mark Ruben gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij twee dagen later.

Er werd toen een onderzoek ingesteld. Instructeurs hadden constant toezicht op de mensen in het zwembad. Ze zagen binnen een halve minuut dat de korporaal niet boven water was gekomen en grepen meteen in. Volgens het Openbaar Ministerie is er ‘adequaat gehandeld’; niemand werd vervolgd.

Commando Sander Klap overleed in maart 2016 bij een oefening in het schiethuis in Ossendrecht. Hij werd per ongeluk door een kogel geraakt van een collega die met een automatisch geweer oefende. Later bleek dat met het schiethuis heel veel mis was.

