Met opzwepende beats en spelletjes is de Norbertus-Gertrudis Mavo officieel geopend

Dat feestje werd uitbundig gevierd met een GPS-tocht door de binnenstad in de ochtend. Daarna werden op het schoolplein spelen gehouden met een opblaasbare sweeper, voetbalveld en bungee run.

Het hoogtepunt bleek echter het discofeest ’s middags met DJ Freddy Moreira. Onder zijn opzwepende aanvoering trotseerden de vele verhitte koppies enthousiast de warmte. Gelukkig was er naast een friteskraam ook een frisdrankbar geplaatst waar de kinderen gretig gebruik van maakten.

Quote Je bent overal veel sneller dan in het gebouw van de Bovendonk. De sfeer is hier erg goed Thijs Nagtzaam

‘Voor de laatste keer’

Ook de eindexamenleerlingen van dit jaar waren voor het feest uitgenodigd. Elise van Gestel en Ilse van Tilburg vonden het erg leuk nog even terug op hun school te zijn: ,,Waarschijnlijk is dit de laatste keer dat we hier nog komen. Nog even iedereen kunnen zien en vooral genieten van de muziek. Die nodigt echt uit te dansen. Ook al is het te warm. Maar eenmaal bezig voel je dat niet meer.’’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/Peter Braakmann

De dames vonden dat hun school mooi verbouwd was: ,,Alleen een beetje krap.’’ De 14-jarige Thijs Nagtzaam vond juist het compacte van het gebouw erg prettig. ,,Je bent overal veel sneller dan in het gebouw van de Bovendonk. De sfeer is hier erg goed!’’

Quote Het is een sfeervol gebouw met oude muren en moderne accenten. Leerlingen kunnen zich hier echt thuis voelen Rini van Osta

Mix van oud en nieuw

Zijn klasgenoot Kars Rademakers kraakte echter wat kritische noten: ,,Het feest is wel oké. Maar het gebouw is niet mijn smaak. Ik ben geen fan van de mix van het nieuwe met het oude gebouw. De kleuren matchen ook niet.’’

Andere leerlingen en ook de docenten toonden zich erg in hun nopjes met de verbouwing van het oude schoolgebouw met uitbreiding van een geheel nieuw deel. ,,We hebben hier een geweldige temperatuur regeling en geluidsdichtheid’’, legde docent Rini van Osta uit. ,,Het is een sfeervol gebouw met oude muren en moderne accenten. Leerlingen kunnen zich hier echt thuis voelen! Het is ingericht met een leerplein met aparte ruimtes om alleen of samen te studeren.’’