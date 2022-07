Met kersverse deelscooters langs plekken waar Roosendaal kan groeien; binnen én buiten de stad

Summerfun Roosendaal is weer in aantocht

ROOSENDAAL - Als de zomervakantie in aantocht is, maakt de Roosendaalse jeugd vanaf 5 jaar zich ook weer op voor Summerfun. Ook deze zomer is er in de vakantie weer een reeks aan sport- en spelactiviteiten op touw gezet. De organisatie is in handen van RSD Beweegt.

13 juli