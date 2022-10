Menno Nefs nieuwe fractieleider VVD Roosendaal

Jongerenroos

,,Ik ben ontzettend blij met de steun vanuit de fractie”, zegt de jonge fractieleider. Hij is geen onbekende in Roosendaal. Zo was hij voorzitter van de Jongerenraad en als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij tal van andere initiatieven en organisaties in de stad. Hiervoor is Nefs eerder in 2019 onderscheiden met de Jongerenroos.