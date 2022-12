Meer dan 600 kilo vuurwerk gevonden in huis in Roosendaal: ‘Zijn passie is vuurwerkshowtjes geven voor de buurt’

Roosendaal krijgt 9 ton voor jongeren­cul­tuur

ROOSENDAAL - Zin in een optreden van Famke Louise op de Markt? Of een workshop van rapper YSF? En wat denk je van een gesponsorde bus vanuit Roosendaal naar Extrema Outdoor Belgium in mei? Misschien is het allemaal mogelijk nu de gemeente 9 ton krijgt van het Rijk als ‘impuls voor de jongerencultuur'.

22 december