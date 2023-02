Meekrapdurp spoelt de kater weg met een duik in de Dintel: ‘Ik ben gelijk lekker wakker!’

STAMPERSGAT - ,,Drie... Twee... Een...” Plons! Daar duiken weer twee piepjonge Meekrapstekertjes van de steiger, pardoes de Dintel in. Een nieuwe carnavalstraditie lijkt geboren in Stampersgat, waar de dinsdag voor het eerst is omgedoopt in ‘Nooit Meer Naar Huis’.

De laatste dag van carnaval kende altijd al een bomvol programma in Meekrapdurp, met bijvoorbeeld de kindermiddag, de lichtjesoptocht en natuurlijk de verbranding van heks Rubia, inclusief vuurwerk. Toch was er volgens de stichting vooral 's ochtends behoefte aan nieuw elan. Maar liefst elf activiteiten staan er op de planning, en wie overal een stempeltje haalt en 's avonds zijn volle kaart inlevert bij de prins, krijgt een medaille.

Zo'n twaalf diehards hebben iets na elven stempeltje vier al binnen: zij deden mee aan D’n Duik in de Dintel. Met acht graden en een grijsgrauwe hemel is het niet bepaald lekker zwemweer, maar vooral kinderen hebben er zin in. De duik, voor het eerst dit jaar, is een ideetje van Cees Brands van CV De Meekrap. Hij zich liet inspireren door de jaarlijkse Nieuwjaarsduik.

,,Maar ja, dan ontkom je er natuurlijk niet aan om zelf als eerste het water in te gaan”, zegt hij lachend terwijl hij zich na afloop warmt aan een welverdiend bekertje koffie in dorpshuis De Steiger. ,,Hoe het was? Stik leutig! En gisteren was ‘t laat, maar nu ben ik gelijk lekker wakker!”

‘Geen vaste thuisbasis’

Wel zo handig, want er is zoals gezegd de rest van de dag nog genoeg te doen. ,,Ik ben echt trots op wat we in zo'n klein dorpje allemaal neerzetten”, vindt Brands. ,,Het is de hele carnaval overal al volle bak.”

Dat ondanks het feit dat Stampersgat geen echte kroeg meer heeft. ,,Al blijft het lastig dat je geen vaste thuisbasis meer hebt. Als stichting heb je er daardoor meer werk aan om alles zelf te regelen. Maar kijk om je heen: het leeft! Da's toch mooi?”