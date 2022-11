Martin (24) uit Nispen zit in realityshow op HBO Max; ‘Zeker weten dat hij een van de nice guys is’

NISPEN - Volle bak in de kantine van NSV in Nispen. De eerste vier afleveringen van de realityshow Fboy Island worden maandagavond gestreamd op HBO Max, en een van de jongens die meedoet is de 24-jarige Martin Kuijer uit Nispen. Half Nispen is uitgelopen om de eerste afleveringen samen met hem te bekijken.