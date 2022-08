Mannen rijden in gestolen huurauto over A58

Dit Roosen­daals restaurant stopt met Thuisbe­zorgd: Commissie­ver­ho­ging 'was de druppel’

ROOSENDAAL - Hamburgertje bestellen bij Tom’s Diner? Dat kan sinds deze week niet meer via Thuisbezorgd. Tom’s Diner is gestopt met de landelijk bezorgsite, omdat die de commissie weer heeft verhoogd. Horecaondernemers betalen nu 14 procent voor de vermelding en daar komen ook nog kosten per transactie bij.

7 augustus