Mannen (24 en 25) mishandelen vrouw (50) en daarna meisje (17) in parkeergarage in Roosendaal

Oorlogs­film ‘In de Schaduw van Weleer’ van Heerlese producent na première verder geperfecti­o­neerd

HEERLE - De speelfilm In de Schaduw van Weleer is vorige week in Utrecht in première gegaan. Nu gaat producent Michel de Brouwer uit Heerle de oorlogsfilm afmaken. Perfectioneren. Het klinkt tegenstrijdig, maar De Brouwer wil een volmaakt product afleveren als de film op 4 mei 2023 echt in première gaat.

21 september