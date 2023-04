Man op de vlucht na botsing tegen paaltje met auto in Nispen

Vijfde klasse A NVS wint makkelijk, maar er is nog werk aan de winkel: ‘Volgende week gaan we op trainings­kamp’

In het weekend van de topper tussen Gloria en Molenschot blijft de strijd om de derde periode onverminderd spannend. Want in het kielzog van de lijstaanvoerders is Vivoo bezig aan een denderende opmars. En NVS gaat op trainingskamp.