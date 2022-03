Man bracht buren en brandweer in gevaar door brand: ‘Je bent echt gestoord, wilde je ons dood hebben?’

Een 41-jarige Roosendaler zou het leven van brandweerlieden in gevaar hebben gebracht toen zij de brand in zijn huis aan de Cipresberg wilden blussen. De kruipruimte achter de voordeur was een soort valkuil, want het gat was niet afgedekt. De brand zou hij zelf hebben aangestoken.