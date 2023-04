Man (28) schopt NS-medewerker in het kruis en spuugt naar hem op station Roosendaal, geeft kopstoot aan agent

Agenten komen op zoete geur harddrugs af, advocaat gelooft dat niet: ‘Xtc-pil­len zijn geurloos’

BREDA – Het Openbaar Ministerie heeft donderdag veertig maanden cel geëist tegen een 47-jarige man uit Oosterhout. In zijn opslagbox in Roosendaal zijn in december 2021 25.000 xtc-pillen gevonden en bij hem thuis ook nog eens 3165.