Lintjes Halderberge: twee ridders en een echtpaar

Jack Donkers (Hoeven, 84 jaar), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Binnen het ouderenwerk geniet Jack Donkers landelijke faam. Vanaf 1966 is hij cliëntondersteuner en adviseur voor KBO Hoeven. Leden kunnen een beroep op hem doen bij vragen over de WMO en het PGB. Vier jaar was hij landelijk bestuurslid KBO-PCOB/Unie KBO Nederland en ook provinciaal bestuurslid. KBO Brabant telt zo’n 120.000 leden. Donkers maakt deel uit van de adviesraad Sociaal Domein, voorheen seniorenraad Halderberge en voorzitter samenwerkende ouderenorganisaties. Tenslotte is decorandus voorzitter van de klussendienst Graag Gedaan. lid van de Raad van Advies van Woonkwartier.

Kees Timmermans (Hoeven, 71 jaar), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De motor en grote motivator van de Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant, zo wordt Kees Timmermans gezien. Medeoprichter in 1988, penningmeester, directeur en nu adviseur. Vele uren heeft hij besteed om bedrijven in de metaalsector te betrekken bij de stichting. Dit alles naast zijn drukke baan als eigenaar van zijn eigen bedrijf. Onder zijn leiding is SVM gegroeid naar 120 lidbedrijven. Hij begeleidde de nieuwbouw op industrieterrein Velletri.

Thijs Graste (Oudenbosch, 66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Graste zat bijna zestien jaar in de gemeenteraad van Halderberge. Hij begon bij Gemeenschapsbelangen Halderberge en toen zijn partij met twee andere lokalen fuseerden tot Lokaal Halderberge verrichtte hij voor die fractie raadswerk. Dat deed hij tot 1 februari dit jaar. Hij wilde meer tijd voor familie en ruimte geven aan vers bloed in de partij. Graste is als voorzitter en ijsmeester betrokken bij de ijsvereniging Albano.

Elly van Dorst-Laros (Stampersgat, 67 jaar), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Elly van Dorst-Laros is langdurig betrokken bij gymnastiekvereniging Stampersgat als voorzitter en penningmeester. Aanvankelijk als instructrice later bestuurslid was ze ook actief bij majorettevereniging Les Fleurs. Vanaf 2005 is Van Dorst politiek actief bij WOS Halderberge als bestuurslid, raadslid en nu penningmeester. Voorts is decoranda secretaris van Wijkvereniging De Dintel, lid van het Algemeen Comité Stampersgat en van de Samenstichting Stampersgat.

Willy Paantjens-van Dongen (Oud Gastel, 66 jaar), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Veertig jaar geleden richtte Willy Paantjens dweilband Wa d’un Getob op, waar ze secretaris van is. Ze organiseert het Kinderspektakel op zaterdagochtend met carnaval en de prinsen carnaval krijgen haar balkon ter beschikking als défilé voor de optocht. Secretaris is Paantjens ook van Gastels Fanfare en regelt de AMV-lessen. Ze speelt zowel in het grote als het leerlingenorkest. Daar regelt ze de jeugdmuziekweekenden. Ze was ook cultuurcoördinator in het basisonderwijs, waar ze nog regelmatig les geeft.

Karel Paantjens (Oud Gastel, 65 jaar), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Echtgenoot Karel Paantjens was eveneens oprichter dweilband Wa d’un Getob en is daarvan penningmeester. Hij speelde 25 jaar mee in het Kinderspektakel en was decorbouwer. Ook nu nog is hij betrokken bij het spektakel. Het befaamde Paantjens-balkon is bij zijn vrouw reeds vermeld. Ruim 30 jaar is decorandus lid en secretaris van de Nederlandse Zebravinken Club. Hij keurt de vogels op tentoonstellingen. Tenslotte is Paantjens voorzitter van vogelvereniging Avis Amicitia en penningmeester van stichting De Ossekop, allebei in Oud Gastel.