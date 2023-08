Levendige handel in Russische soldatenspullen, liefst recht van het slagveld: ‘Stukje geschiedenis in handen’

Geldvraag Wat gebeurt er met een bankreke­ning na overlijden?

‘Ik heb gehoord dat banken verschillend omgaan met de rekeningen na een overlijden’, schrijft lezer Henk de Kroon. ‘Zo zijn er banken die niet ‘moeilijk’ doen en een rekening snel vrijgeven en banken die eerst een notariële verklaring eisen. Hoe werkt dit?’ In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.