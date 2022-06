Lange tijd geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal

gezond leven Elke dag een rondje wandelen? Zeker doen! ‘Door lopen merk je dat je tot rust komt’

ROOSENDAAL/OUD GASTEL - Lekker een frisse neus halen of een blokje om; even de deur uit om te wandelen is ontzettend gezond. Het heeft voordelen voor zowel je lichaam als geest. Saskia van den Brand (31) gaat bijna iedere dag de deur uit voor een grote wandeling. ,,Het helpt me om te ontspannen.”

