Laatste ambachtelijke slager in Bosschenhoofd sluit de deuren: ‘Nu lijkt het nog alsof we met vakantie gaan’

Gele trui niet, Jakobsen, Mollema en Groenewe­gen wel naar De Draai

ROOSENDAAL - ,,Nee, het is niet gelukt. We zijn tot afgelopen nacht bezig geweest, maar Jonas Vingegaard komt niet naar De Draai. Hij wil rust.” Met spijt in zijn stem vertelt Joost van Oosterhout van De Draai van de Kaai dat de gele trui maandag niet aan de start staat op de Kade in Roosendaal.

29 juli