La Vuelta Hollanda: in mei wielercafé met oud-wielrenners

Oekraïense paastradi­ties tijdens paasvie­ring in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Pasen is de eerste feestdag die Oekraïense vluchtelingen meemaken in Nederland. Voor velen van hen is Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Een groep Oekraïners woonde op zondagochtend de paasviering in de Basiliek in Oudenbosch bij.

17 april