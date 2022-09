Koninklijke Onderscheiding voor Kees Hoendervangers

Twee mannen uit Ulvenhout aangehou­den na vernielin­gen bij woning in Oud Gastel

ULVENHOUT - Twee mannen (26 en 29) zijn zondagavond in Ulvenhout opgepakt, omdat zij ervan worden verdacht vernielingen te hebben aangericht bij een huis in Oud Gastel. De politie vermoedt dat het incident in de relationele sfeer ligt.

15:49