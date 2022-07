Konings stopt na 40 jaar bij Wielercomité Nispen: ’Omkijken naar de ander heeft bij ons altijd in de familie gezeten’

Bijna uw hele loopbaan speelde zich af binnen hetzelfde bedrijf. Waar komt die loyaliteit vandaan?

,,Ik ben begonnen als timmerman, in de bouw. Daarna maakte ik de switch naar bouwmaterialen bij het familiebedrijf Van Herel De Kok, het huidige Raab Karcher. In familiebedrijven zijn de persoonlijke banden net wat sterker, dat maakt een verschil. Ik heb de kans gekregen om me binnen de organisatie te ontwikkelen met avondonderwijs en aanvullende opleidingen. Ik ging de verkoop binnendienst doen. Op het laatst stuurde ik de medewerkers in de showroom in Roosendaal aan. Ik heb me nooit als leidinggevende gezien. Voor mij is het altijd teamwerk.”